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Gölbaşı Park ve Bahçeleri Fen İşleri dokunuşuyla güzelleşiyor

Gölbaşı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü atık maddelerden ürettiği sanat eserlerinin yanı sıra kendi personellerinin tasarladığı ve ürettiği kent mobilyaları ile de Gölbaşı’na estetik kazandırıyor.

Gölbaşı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü atık maddelerden ürettiği sanat eserlerinin yanı sıra kendi personellerinin tasarladığı ve ürettiği kent mobilyaları ile de Gölbaşı'na estetik kazandırıyor.


Fen işleri Müdürlüğü atölyelerinde personeller tarafından üretilen kent mobilyalarının parklara yerleştirilmeye başlandığını söyleyen Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, “Kendi personelimizin ürettiği kent mobilyaları parklara yerleştirilmeye başlandı. 23 Nisan Parkımızdaki çalışmalarımızı tamamladık. Parkımızın tadilat gereken yerlerini de yenileyerek vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Fen İşleri Müdürlüğümüz atık malzemeleri kullanarak yaptıkları dekoratif hediyelik eşyalarla dikkat çekici çalışmalara imza atarak geri dönüşüme katkı sağlarken bir yandan da Gölbaşımızın çehresine yakışır güzel ürünler de ortaya koyuyor. Bende emekleri ve çalışmaları sebebiyle kendilerine teşekkürlerimi iletiyorum” dedi.

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