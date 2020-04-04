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Gölbaşı pazarlarına sıkı denetim

İçişleri Bakanlığı tarafından gönderilen yeni genelgeye göre pazar yerlerinde yapılması gereken düzenlemeler Gölbaşı Belediyesi tarafından hayata geçirildi.

Genelge ile yapılan düzenlemelere harfiyen uyulurken, Gölbaşı Belediyesi Zabıta Ekipleri Seğmenler Semt Pazarı'nda alınan önlemleri denetledi.


Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek'in talimatı ile Gölbaşı'ndaki Pazar yerleri İçişleri Bakanlığı tarafından gönderilen genelgeye göre düzenlendi. Genelgeye göre pazar yerlerine kontrollü giriş ve çıkışları sağlamak için belirlenen yerler haricinde diğer tüm alanlar, demir bariyer ve benzeri araç gereçle kapatılarak kontrolsüz giriş ve çıkışlar engellendi. Pazar yerine 100'den fazla kişinin girişine izin verilmezken, vatandaşlar Pazar yerine 10'ar kişi halinde alınıyor. 10 kişi alışverişini tamamlayıp çıkınca Pazar yerine görevliler tarafından 10 kişi daha içeri alınarak, pazarda 100'den fazla kişinin olması da önlenmiş oluyor. Aynı zamanda vatandaşların Pazar yerinde maskesiz alışveriş yapmasına da müsaade edilmiyor.


Alışveriş için pazara gelen vatandaşların ateş ölçümleri sağlık görevlileri tarafından yapılırken, Pazar esnafının da ateş ölçümleri yapılıyor. Öte yandan, pazarda hijyen çalışmalarını yanı sıra, pazar esnafının maskesiz ve eldivensiz satış yapmasına da izin verilmiyor.


Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek de Pazar yerinde alınan önlemleri denetlerken, vatandaşlardan sosyal mesafe kuralına uymalarını istedi.


Alınan tedbirlerle ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Şimşek “Vatandaşımızı sağlığı bizim için her şeyden önemli. Bu anlamda İçişleri Bakanlığımızın ek genelgeyle pazar yerlerinde alınması gereken tüm tedbirleri aldık ve harfiyen uyguluyoruz“ diye konuştu.

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