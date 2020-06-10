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Gölbaşı sineması ikinci perdesiyle izleyicileriyle

Gölbaşı Belediyesi hayata geçirdiği sinema projesi ile Gölbaşılılara film seyir keyfi sunmaya devam ediyor.


Başkentlilere arabada sinema keyfi sunan Gölbaşı Belediyesi Cep Herkülü Naim Süleymanoğlu ile açılışını yaptığı sinema günlerine devam ediyor. Gölbaşı'nda açık hava seyir gösterimi, 12 Haziran Cuma Günü 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nda hazırlanan alanda 7. Koğuştaki Mucize filmi ile keyifli bir cuma geçirmek isteyenleri ağırlayacak. Bir önceki etkinlikte ağırladıkları 600 üzeri araçla keyifli bir geceye imza attıklarını söyleyen Ramazan Şimşek “Normalleşmeye başladığımız bu süreçte sizlere bir nebze de olsa moral vermek amacıyla ekip arkadaşlarımız ile çalışarak sinema gecelerini başlattık. Sizlerden gelen yoğun ilgi ile o kadar mutlu olduk ki bu haftada yine başarılı bir film ile karşınızdayız. Bizlere sosyal medya hesaplarımızdan en güzel fotoğraflarınızı ulaştırarak yine bizleri etiketlemeyi ihmal etmeyin” ifadelerini kullandı.

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