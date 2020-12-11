İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Gölbaşı Tarım ve Orman İlçe Müdürü Ekici: "Gölbaşı çiftçimize hayırlı olsun"

Gölbaşı Tarım ve Orman İlçe Müdürü Yavuz Ekici, "Gölbaşı’nda yem bitkisi ve nohut eken çiftçiler artık tarımsal desteklemelerini yüzde 50 fazla alacaklar" dedi.

Gölbaşı Tarım ve Orman İlçe Müdürü Yavuz Ekici, "Gölbaşı'nda yem bitkisi ve nohut eken çiftçiler artık tarımsal desteklemelerini yüzde 50 fazla alacaklar" dedi.


Gölbaşı Tarım ve Orman İlçe Müdürü Yavuz Ekici, Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarım havzaları üretim ve destekleme modeli kapsamında Gölbaşı'nın 2021 yılından itibaren Ankara'da su kısıtı kapsamına alındığını duyurdu. Ekici, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarım havzaları üretim ve destekleme modeli kapsamında, ilçemiz 2021 yılından itibaren Ankara'da su kısıtı kapsamına alındı. Bu kapsamda yem bitkisi Eken çiftçilerimiz ve nohut Eken çiftçilerimiz artık tarımsal desteklemelerini yüzde 50 fazla alacaklar. İlçemize her yıl 3-4 milyon TL fazla tarımsal destek ödeyeceğiz. Emeği geçen tüm büyüklerimize teşekkür eder, Gölbaşı için yeni kazanımlar elde etmeye devam edeceğiz" ifadesini kullandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.