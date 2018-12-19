Gölbaşı'da esnaf ve öğrenciler buluştu

Gölbaşı'da okuyan üniversite öğrencileri ve esnaflar, Gölbaşı Esnaf Odasının düzenlediği programda bir araya geldi.

Gölbaşı Esnaf ve Sanatkarlar Odası (GESO) tarafından düzenlenen programa GESO Başkanı İsa Albut'un yanı sıra, Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, Hacı Bayram Veli Üniversitesi Turizm Fakültesi Rekreasyon Yönetimi öğretim üyeleri, öğrenciler ve esnaflar katıldı. Gölbaşı'da üniversite okuyan öğrencilerin istek ve taleplerinin dinlendiği toplantıda konuşan GESO Başkanı İsa Albut, “Gölbaşı Esnaf Odası olarak Gölbaşı'da bulunan öğrenci yoğunluğunu esnafla buluşturarak onların sorunlarını, beklentilerini, ihtiyaçlarını karşılayacak buradaki esnaf profilini oluşturup, öğrenci ve esnaf arasındaki diyaloğun gelişmesini sağlamak ve Gölbaşı halkı ile bir kaynaşma sağlamak adına böyle bir program yaptık. Bu toplantıdan alınan kararlara göre Esnaf Odası olarak adımlarımızı atacağız” dedi.

Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Görevlisi Hakan Çetiner ise, “Gölbaşı Turizm Fakültesi olarak Gölbaşı'daki yerel halkın ve esnaflarımızın turizm bilincini geliştirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu doğrultuda öğrenci esnaf iletişimi, öğrenci yerel halk kaynaşmasını sağlamalıyız. Gölbaşı'nın kültürel kaynaklarını da açığa çıkarmak istiyoruz. Gölbaşı'nın bıçakçılık, bakırcılık, yumurta oymacılığı, çömlekçilik gibi yerel değerleri öğrenciyle buluşturmalıyız. Bu şekilde üniversite ve Gölbaşı arasında köprü kurulabilir” ifadelerini kullandı.

"Gölbaşı'da turizm potansiyelini arttıracağız"

Toplantıya katılan Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay da, “Gölbaşı'nın turizm potansiyelini arttırmak için elimizden gelen bütün çalışmaları yapıyoruz. Tulumtaş'da bulunan Türkiye'nin en büyük damla taş mağaralarından Tulumtaş mağarasının turizme kazandırılması için gerekli girişimleri yaptık. İnşallah mağaranın bir kısmını turizme kazandıracağız. Arkeolojik olarak Gölbaşımız çok önemli bir bölge. Bu konuyla ilgili derinlemesine bir çalışma başlatmak için Ankara Üniversitesi ile protokol imzaladık. Biz Gölbaşı'nı sadece Mogan ve Eymir Gölleri ile sınırlı turizm kenti olarak görmüyoruz, yerleşkeleriyle bir eğitim kenti, geniş tarım alanlarıyla bir tarım kentidir. İnşalllah üniversitemiz esnaflarımızla ele vererek Gölbaşımızın turizm potansiyelini arttıracağız. Gölbaşı'da okuyan öğrencilerimizin bu alanlardan en etkin bir şekilde istifade etmesini sağlayacağız” dedi.