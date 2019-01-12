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Gölbaşı'daki MHP Belediye Başkan Adayı Ramazan Şimşek: “Gönüllere gireceğiz”

Cumhur İttifakının Gölbaşı MHP Belediye Başkan Adayı Ramazan Şimşek, Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Gölbaşı Gençlik Kolları Başkanlığı’nın düzenlediği “Genç Kıraathane Buluşmaları” kapsamında Şafak Mahallesi’nde gençlerle bir araya geldi.

Cumhur İttifakının Gölbaşı MHP Belediye Başkan Adayı Ramazan Şimşek, Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Gölbaşı Gençlik Kolları Başkanlığı'nın düzenlediği “Genç Kıraathane Buluşmaları” kapsamında Şafak Mahallesi'nde gençlerle bir araya geldi.


AK Parti Ankara Milletvekili Hacı Turan, İlçe Başkanı Selim Akceylan ve AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Faik Eldekçi'nin de bulunduğu buluşmada konuşan Gölbaşı MHP belediye Başkan Adayı Ramazan Şimşek, hizmet siyaseti yapacaklarını ve tüm Gölbaşılıların gönüllerine gireceklerini bildirdi.


Başkan Adayı Şimşek yaptığı konuşmada özetle şunları söyledi:


“Şüphesiz belediyecilikte esas olan doğumdan ölüme kadar insana hizmettir. Bir hizmet bayraktarı olarak hep birlikte yola çıktık. Zorlukları kolaylaştırmak adına bir olacağız ve Gölbaşı'mızda hizmet yarışına kaldığımız yerden devam edeceğiz. Gölbaşı insanını mutlu etmek için çıktığımız yolda siz gençlerin de desteğiyle inşallah gönüllere gireceğiz ve ilçemize hizmet edeceğiz.”


Bu arada AK Partili gençler, 31 Mart'taki yerel seçimlerde Cumhur ittifakının Gölbaşı'nda en yüksek oyu alması konusunda çalışmalar yapacaklarını ifade ettiler ve Başkan Adayı Ramazan Şimşek'e başarılar dilediler.

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