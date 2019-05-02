Gölbaşılı hentbolcular madalyalarını Başkan Şimşek'e sundu

Gölbaşı Belediyespor Kadınlar Hentbol Takımı, madalyalarını Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek'e sundu.

Denizli'de düzenlenen Göksel Erdoğan Sezonu Kadınlar 2. Ligi play-off finallerinde Gölbaşı Belediyespor, averajla ikinci olarak mutlu sona ulaştı. Play-off finallerinde averajla ikinci olan Gölbaşı Belediyespor, ikincilik madalyasını Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek'e sundu. İkincilik madalyaları ile Gölbaşı Belediyesi'ne gelen hentbolcular, Başkan Şimşek'i makamında ziyaret etti. Takım antrenörü İbrahim Akçay, Şimşek'e ikincilik madalyası ve plaketi takdim etti.

"Hep birlikte daha büyük başarılara imza atacağız"

Gölbaşı Belediyespor Kadınlar Hentbol Takımı'nı ve teknik ekibini başarılarından dolayı tebrik eden Başkan Ramazan Şimşek, "Hentbolcularımız büyük bir başarıya imza atarak bizleri gururlandırdılar. Oyuncularımızı tek tek tebrik ediyorum. Gölbaşı Belediyesi olarak her spora olduğu gibi hentbola da gereken desteği vereceğiz. İnşallah hep birlikte daha büyük başarılara imza atacağız" diye konuştu.

Takım antrenörü İbrahim Akçay ise, "Play-off'lara kadar çok başarılı geldik. Play-off'larda da iyi mücadele ettik. 5 golle şampiyonluğu kaçırdık. Ancak hedefimize ulaştığımız için mutluyuz. 1. Lig'de daha büyük başarılara imza atmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.