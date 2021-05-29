Gölbaşı'na yerleştirilen fotoğraf alanı büyük ilgi gördü

Ankara Gölbaşı, doğası, atmosferi ve Ankara'nın incisi Mogan Gölü manzarası ile pek çok fotoğrafçının uğrak yeri oluyor. Gölbaşı Belediyesi tarafından Atatürk Sahil Park'a yerleştirilen fotoğraf alanı büyük ilgi ile karşılanıyor.

Doğal güzelliği ile birçok gezginin ve fotoğrafçının uğrak yeri olan Gölbaşı, yazın ayrı kışın ayrı büyülüyor. Mogan Gölü pek çok düğün fotoğrafı çekilen gençlerin uğrak yeri olurken, aynı zamanda fotoğrafçılar için de eşsiz bir ambiyans sunuyor. Son olarak Atatürk Sahil Park'a yerleştirilen Gölbaşı logosunun vatandaşlar tarafından büyük ilgi ile karşılaştığını söyleyen Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, “Önce Ankaralı sonra da ülkemizin güzel insanlarını Gölbaşımızın güzelliklerini görmeye davet ediyorum. Gölbaşımızın eşsiz manzarası sizleri kucaklamaya hazır. Gelin #moganaışığınıyansıt etiketi ile ölümsüzleştirdiğiniz anılarınızı bizimle paylaşın. Bizlerde sosyal medya hesaplarımızda sizlerin güzelliklerini sayfamıza taşıyalım” ifadelerini kullandı.