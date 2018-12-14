Gölbaşı'nda 24 saat karla mücadele ediliyor

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde aralıksız yağan karın hayatı olumsuz etkilememesi için Gölbaşı Belediyesi karla mücadele ekipleri 24 saat aralıksız çalışıyor.

Gölbaşı ilçesinin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 10 cm'yi buldu. Gölbaşı Belediyesine ait kar temizleme araçları ise, ilçeye bağlı köy ve mahalle yollarında kar temizleme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Kar temizleme araçları, greyderler ve dozerler ile kar temizleme çalışmaları aralıksız devam ediyor. Gölbaşı genelinde yapılan karla mücadele çalışmalarına 2 JSB kepçe, 8 karla mücadele aracı, 4 adet greyder, 2 loder, 2 dozer, 1 adet solüsyon traktörü seferber edildi. Ayrıca karla mücadele için bin 200 ton tuz, 10 ton solüsyonun hazırlatıldığı açıklandı. 55 personel de üç vardiya şeklinde çalışıyor.

Karla mücadele çalışmaları kapsamında bu zamana kadar 500 tondan fazla tuz kullanıldı. Yetkililer, Gölbaşı'nda kapalı köy yolu bulunmadığını bildirdi.