Gölbaşı'nda bisiklet ve yürüyüş yolu projeleri hız kesmeden devam ediyor

Toplamda bin 300 metre olarak inşa edilecek bisiklet yolunun 334 metresini çelik bisiklet ve yaya yolu köprüsü oluşturuyor.

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, 1. Etap Bisiklet Yolu Projesi'nin tamamlanması sonrası bisiklet yolu projelerine hız kazandırdı. Osmanlı Parkı'nda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın işbirliğiyle, İncek Taşpınar Mahallesi Koşu ve Bisiklet Yolu dinlenme alanında ise tamamen Gölbaşı Belediyesi'nin kendi imkanlarıyla çalışmaların devam ettiğini anlatan Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, “Gölbaşı Belediyesi olarak vermiş olduğumuz sözleri tek tek yerine getirmeye devam ediyoruz. 1. Etabını bitirmiş olduğumuz bisiklet yollarının 2.etabına da başladık, burada Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'mızın destekleri ile yapıyoruz bisiklet yollarımızı. Başta Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum olmak üzere emeği geçen bakanlıklardaki ve Gölbaşı Belediyesi'ndeki tüm çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Her şeyi sizler için yapıyoruz. Bu heyecanımızı sizinle paylaşmak istedim. Bisiklet ve yürüyüş yollarımız tüm vatandaşlarımıza hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

“Türkiye'nin en uzun köprülü bisiklet yolunu Gölbaşı'mıza kazandırmış olacağız”

Osmanlı Parkı çevresinde toplam 1300 metre olarak inşa edilen bisiklet yolunun 334 metresini çelik bisiklet ve yaya yolu köprüsünün oluşturduğunu söyleyen Başkan Şimşek, “334 metrelik çelik bisiklet ve yaya yolu köprüsünü biz yapacağız. Bu uzunluğuyla Türkiye'nin en uzun köprülü bisiklet yolunu Gölbaşı'mıza kazandırmış olacağız. Aynı zamanda alanda çevre aydınlatması, bisiklet park üniteleri ve park çevresinde bitkisel peyzaj uygulamalarını da yapıyoruz. Bu çalışmalarla Mogan Gölü ile Eymir Gölü'nü birleştiriyoruz. 1. Etabını tamamladık. Buradaki proje de şu an çalışmaları başlayan Millet Bahçesi projemize bağlanıyor. Yani Mogan Gölü'nü Millet Bahçesi'ne, Millet Bahçesi'ni de Eymir Gölü'ne bağlamış olacağız bisiklet yollarımızla. Bu şekilde uzun bir bisiklet yolu kazandırmış olacağız Gölbaşımıza” diye konuştu.

Eski Köprü, modern, çelik yapılı, asansörlü üst geçit ve köprülü bisiklet yolu ile değiştiriliyor.

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, sözlerine şu şekilde devam etti:

“Değerli Gölbaşılılar, özellikle Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde ikamet eden vatandaşlarımız bu köprümüzü 28 Temmuz gecesi kaldırmayı planlıyoruz. Kaldırmamızın en büyük sebeplerinden biri, köprümüzün artık miadını doldurmuş olması, can güvenliği ve mal güvenliği açısından sakıncalı hale gelmesidir. Aynı zamanda bizim için en önemli şey vatandaşlarımızın sağlığı ve sıhhatidir. O yüzden biz bu köprüyü buradan kaldırmaya karar verdik. Bu köprüyü kaldırdıktan sonra yerine 334 metre uzunluğunda modern, asansörlü, yürüyüş, yaya yolları ve Türkiye'nin en uzun köprülü bisiklet yolu olan üst geçidimizi yapmış olacağız. Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde ikamet eden öğrencilerimizin, vatandaşlarımızın iki ay sabretmelerini istiyoruz. Vatandaşlarımızı İki ay sonra inşallah asansörüyle, modern geçiş yollarıyla, bisiklet yoluyla buluşturacağız. Çalışmalardan dolayı halkımızdan bu köprüyü kullanmamalarını rica ediyorum. Zaten iki gün içerisinde köprümüzü kaldıracağız. Biz buradaki, öğrencilerimizin ve spor kulübüne giden vatandaşlarımızın karşıdan karşıya geçebilmeleri için mağduriyetlerini gidereceğiz. Gölbaşı Spor Kulübü'ne karşıdan karşıya geçmelerini sağlayabilmek için servis araçlarımızı koyacağız. Tekrar ifade etmek istiyorum, bizim için önemli olan insanlarımızın, çocuklarımızın can güvenliği ve mal güvenliğini sağlamaktır. İnşallah iki ay içerisinde de karşıdan karşıya geçişleri yürüyüş yollarıyla, bisiklet yollarıyla, engelli ve yaşlılarımız için asansörüyle inşa ettiğimiz modern bir üst geçit vasıtasıyla hayata geçirmiş olacağız.”