Gölbaşı'nda boş arazide kadın cesedi bulundu

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde boş arazide bir kadın cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, Gölbaşı TOKİ yakınlarında vatandaşlar hareketsiz yatan bir kişi görerek polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri yaptıkları çalışmalarda, 45 yaşlarındaki bir kadına ait cesediyle karşılaştı. Polis ekiplerinin yaptıkları incelemenin ardından ceset Keçiören Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Kadının kesin ölüm sebebinin yapılan otopsiden sonra belirleneceği öğrenildi.