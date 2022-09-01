Gölbaşı'nda Edis rüzgarı

Gölbaşı Belediyesi, 30 Ağustos Zaferinin 100. yılını, Atatürk Sahil Parkı'nda verdiği Edis konseri ile Başkentlilerle beraber kutladı. Coşku dolu geçen konsere Gölbaşı Kaymakamı Erol Rüstemoğlu, MHP Genel Başkan Yardımcısı, Ankara Milletvekili Mevlüt Karakaya, MHP Genel Başkan Başdanışmanı Eyüp Yıldız, Ülkü Ocakları Ankara İl Başkanı Abdullah Yüksel, MHP Gölbaşı İlçe Başkanı Serdar Tekin, Meclis üyeleri, STK temsilcileri, basın mensupları ve vatandaşlar katıldı.

“Kutlu Zaferin 100.yılında sizinle bir arada olmaktan gurur ve onur duyuyorum”

EDİS konserinde konuşan Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, “Kutlu Zaferin 100.yılında sizinle bir arada olmaktan gurur ve onur duyuyorum. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde tüm olumsuzluk ve yokluklara rağmen atalarımız, vermiş olduğu varoluş savaşını yedi düvele karşı kazanmış ve Anadolu'nun kapıları ebediyen Türk yurdu olarak kapanmıştır. Her bir karışını kanlarımızla suladığımız vatanımızı, şehit ve gazilerimizin aziz mirasını daha yaşanabilir bir vatan yapmak için çalışıp çabalayacağız. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi, ‘Muhtaç olduğumuz kudret damarlarımızdaki asil kanda mevcuttur'. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu ve mutlu olsun” dedi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, “Ağustos ayı Türk'ün Zafer ayı. Sevgili gençler Sakarya Meydan Muharebesi'nin yapıldığı yer hemen yanı başımızda. 30 Ağustos, geriye gidişin döndürülüp daha sonra Büyük Taarruzla düşmanın sökülüp atıldığı Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin taçlandığı tarihtir. Bozkurtların komutanı Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına saygılarımı sunuyorum, çok teşekkür ediyorum” dedi.

Konser sahnesinde MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek ve eşi Yeşim Şimşek sevilen sanatçı Edis'e çiçek takdim etti.

Kutlu Zaferin 100. yılını coşkulu bir şekilde kutlayan vatandaşlar, hem yaptığı hizmetler hem de Zafer Bayramı'nı Edis ile kutladıkları için Belediye Başkanı Ramazan Şimşek'e teşekkür etti.