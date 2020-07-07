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Gölbaşı'nda hijyen denetimleri artırıldı

Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde bulunan İncek Mahallesindeki marketleri denetleyen Gölbaşı Belediyesi zabıta ekipleri; hijyen, maske ve sosyal mesafe denetimi gerçekleştirdi.

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde bulunan İncek Mahallesindeki marketleri denetleyen Gölbaşı Belediyesi zabıta ekipleri; hijyen, maske ve sosyal mesafe denetimi gerçekleştirdi.


Gölbaşı Belediyesi, salgın ile mücadele kapsamında çalışmalarına normalleşme sürecinde de hız kesmeden devam ediyor. İncek Mahallesi'ndeki marketleri denetleyen Gölbaşı Belediyesi zabıta ekipleri; hijyen, maske ve sosyal mesafe denetimi gerçekleştirdi.


Ürünlerin son kullanım tarihinden sosyal mesafe kurallarına kadar pek çok noktaya önem gösterdiklerini aktaran Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, “Korona virüs salgını tedbirleri kapsamında uzmanlar tarafından belirlenen kurallara uyulması yönünde tedbirlerimizi elden bırakmıyoruz. Gerçekleştirdiğimiz denetim kapsamında personellerin hijyen belgelerini kontrol ettik. Özellikle maske kullanımı, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyulmayan işletmelerde cezai müeyyideler uyguluyoruz. İzinsiz branda asan işletmeleri de uyararak brandaları kaldırdık” açıklamasında bulundu.


“Vatandaşımızın iyi niyetini suistimal ettirmeyiz”


“Hiçbir vatandaşımızın iyi niyetini suistimal ettirmeyiz” diyen Ramazan Şimşek, sözlerine şunları ekledi:


“Belirlenen tedbir kurallarına işletmecilerimizin uymasını rica ediyoruz. Aksi takdirde ceza uygulamak durumunda kalacağız. Lütfen kurallara uymaya özen gösterelim. İşletmelerde temizlik ve sağlığa uygunluk konusunda hiç taviz vermeden vatandaşlarımızın gönül rahatlığı için çalışmalarımıza 7/24 devam edeceğiz.”

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