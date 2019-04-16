Gölbaşı'nda ilk meclis toplantısı yapıldı

Oturumun açılışında Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman şehitlerimiz için bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşının okundu. Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek başkanlığında yapılan 2019 yılı Nisan ayı birinci birleşim Meclis toplantısında gruplar adına konuşmalar bulundu.

Açılışta konuşan Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, yeni bir dönemin hayırlı olmasını dilerken şunları söyledi:

“140 bin nufuslu ve 90 bin seçmeni olan bir ilçenin Belediye Başkanlığına ve Belediye Meclis üyeleri olarak seçilmiş bulunmaktayız. Allah nasip ederse din, ırk, dil, mezhep farkı gözetmeden, siyaset ayırt etmeden tüm Gölbaşı'na hizmet edeceğimizi buradan bir kez daha söz veriyorum. Yola çıkarken önemli olan Gölbaşı'nda yaşayan insanların mutlu olması, yüzlerinin gülmesi ve Gölbaşı hakettiği yerlerde olması dedik. Allah nasip etti bu yola çıktık. İnşallah meclis üyelerimiz ile kanaat önderlerimiz ile oda başkanlarımız ile STK başkanlarımız ve mahalle muhtarlarımız ile Gölbaşı'mıza çok büyük hizmetler edeceğimize inanıyorum.

Biz seçilmişler olarak hiç bir siyasi parti gözetmeksizin objektif ve şeffaf olacağız. Herşeyimizi paylaşağımız bir yapı ile karşınıza çıkacağız. Bundan da şüpheniz olmasın. Hepimizn amacı Gölbaşı; o zaman elimizi değil, gövdemizi taşın altına koymamız gerekiyor.”

Belediyecilik çok zor ve meşaketli bir iş olduğunu bildiğini ifade eden Başkan Şimşek, “Biz hayatımızda kimsenin hakkını kimseye yedirmedik, buna müsaade de etmedik. Burada hemşehrilerimizin hakkını da koruyacağız. Rabbim birliğimizi ve dirliğimizi bozmasın. İlk Meclisimiz çok güzel başladı; inşallah bundan sonrada böyle devam eder” diye konuştu.

Gölbaşı Belediye Meclisi toplantısında daha sonra gruplar adına konuşmalar yapıldı ve başkanvekilliği, katip üyelik ve komisyonlar için seçim yapıldı. Başkan Vekilliklerine Oğuz Kağan Tanrıverdi ve Engin Çelik, Katip üyeliklere Alper Cebeci ile Faik Erdekçi seçildi.