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Gölbaşı'nda korona virüs denetimi

Korona virüsü için alınan önlemler kapsamında Gölbaşı Belediyesi Belediye Başkanı Ramazan Şimşek bizzat denetleme yaptı.


Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Sağlık İşleri Müdürlüğünce düzenli gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında pazar yerleri ve gıda üretim tesisleri denetlendi. Başkan Şimşek, korona virüse karşı önlemleri artırdıklarını, özellikle toplu alanlarda dezenfeksiyon çalışmalarını sürekli yaptıklarını belirterek, “Kamuya açık alanlarda programlı olarak dezenfeksiyon ve bilgilendirme çalışması yapıyoruz. Halkımızın da hassasiyetini muhafaza etmesi gereken bu dönemde belediye olarak gerekli tedbirleri aldığımızdan da emin olsunlar” dedi.

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