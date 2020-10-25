Gölbaşı'nda korona virüs denetimi

İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi doğrultusunda korona virüs denetimlerine ara vermeden devam ediliyor. Bu kapsamda Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde önlemler kapsamında alınan tedbirler denetlendi.

Gölbaşı Kaymakamı Tülay Baydar Bilgihan ve denetim ekiplerince Atatürk Sahil Parkı'nda korona virüs denetimi yapıldı. Titizlikle sürdürülen denetimlerde parktaki vatandaşlara ve Sahil Caddesinde bulunan esnaflara hijyen, maske kullanımı ve sosyal mesafe gibi konularda uyulması gereken kurallar hatırlatıldı. Denetimler boyunca vatandaşlar kontrollü sosyal hayat hakkında bilgilendirildi.

"Açık havada da bulaş ihtimali her şekilde söz konusu olabilir”

Gölbaşı Kaymakamı Bilgihan, ilçede gerçekleştirilen denetimler sırasında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, “Covid-19 denetimleri kapsamında bugün ilçemizde, umuma açık alanlarda, cadde ve sokaklarda bütün ekiplerimizle birlikte denetimleri gerçekleştiriyoruz. tabi ki bu denetimler dışında kapalı alanlarda da denetimlerimiz devam ediyor. Denetimlerde öncelikli olarak vatandaşımızın kendi kişisel korunumu konusundaki farkındalığını artırmak hedefimiz. Dolayısıyla bu noktadaki farkındalığı geliştirdiğimiz zaman, etrafımızdaki insanların da sağlığını koruma noktasındaki hassasiyeti zaten oluşturmuş olacağız. Tabi ki açık alanlar olduğu zaman insanlar biraz daha rahat hareket etme noktasında olabilirler. Ancak biliyoruz ki açık havada da bulaş ihtimali her şekilde söz konusu olabilir” şeklinde konuştu.