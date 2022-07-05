Gölbaşı'nda Kurban Bayramı öncesi zabıtadan sıkı denetim

Gölbaşı Belediyesi, Kurban Bayramı öncesi ilçedeki market, kasap, şarküteri, pastane ve tatlıcılara yönelik genel denetim yaptı. İşletme sahiplerinin ruhsatlarına, yangın tüplerine, hijyen belgelerine bakılarak düzeltilmesi gereken kısımlar hakkında işletmecilere bilgi verildi. Vatandaşların her zaman güvenli, sağlıklı günler geçirmesini önemsediğini belirten Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, “Kurban önemli bir ibadet ve geleneğimizdir. Kurban Bayramı öncesi yaptığımız denetimlerle vatandaşlarımızın Kurban Bayramı'nı sağlıklı ve güvenli bir şekilde geçirmelerini sağlıyoruz. Bu vesile ile tüm vatandaşlarımızın ve Türk-İslam aleminin Kurban Bayramı´nı kutluyorum” şeklinde konuştu.