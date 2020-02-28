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Gölbaşı'nda kurulması planlanan Kent Çiftliği için fizibilite çalışmaları devam ediyor

Gölbaşı Belediyesinin “100.

Yılın Model Kenti Gölbaşı” vizyonunun bir parçası olan “Gölbaşı Kent Çiftliği Fiziki ve Kurumsal Altyapısının Oluşturulması Projesi” kapsamında bilgi paylaşımı toplantıları yapıldı.


Gölbaşı'nda kurulması planlanan kent çiftliği için fizibilite çalışmaları devam ediyor. “Gölbaşı Kent Çiftliği Fiziki ve Kurumsal Altyapısının Oluşturulması Projesi” kapsamında bilgi paylaşımı toplantıları yapıldı. Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek'in Gölbaşı vizyonuna önemli katkılar sunacağını söylediği Kent Çiftliği Projesi'nin hayata geçirilmesinde katılımcıların fikirleri alındı. Proje kapsamında teknik ve idari çalışmaların devam ettiğini vurgulayan Şimşek, “Birlikte yönetim anlayışımızın bir gereği olarak görüş alışverişine dayalı çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.


Başkan Şimşek, projeyi ilçe gelişimine birden çok açıdan destek verme amaç ve bilinciyle kurguladıklarını, Gölbaşı'nda öncü rol üstlenecek ve bölgeye ivme kazandıracak model bir girişimin ve yatırımın oluşturulmasını hedeflediklerini bildirdi. Şimşek, Kent Çiftliği Projesi'yle bir yandan tarım turizminin canlandırılmasına, diğer yandan katma değeri yüksek üretimin güçlendirilmesine katkı sağlanabileceğine vurgu yaptı.


Zübeyde Hanım Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantılar kadınlara, çiftçilere, sivil toplum kuruluşlarına ve meslek odaları ile basın mensuplarına yönelik olarak gerçekleştirildi. Odak grupların ihtiyaç ve beklentilere yönelik olarak gündeme getirdikleri konular, projenin ilerleyen aşamalarında yararlanılmak üzere kayda alındı. Proje teknik danışmanı tarafından çalışmalara ilişkin bilgi paylaşımında bulunularak çiftlik faaliyet kapsamının detaylandırılması çerçevesinde bilgi alışverişinde bulunuldu. Söz konusu değerlendirmeler kapsamında küresel, bölgesel ve yerel güncel gelişme ve değişimlere vurgu yapıldı. Yerel kalkınma sürecinde yürütülen projenin üstlenebileceği fonksiyonlar detaylı olarak tartışıldı.

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