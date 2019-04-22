Gölbaşı'nda mesleki eğitim öğrencilerden anlamlı davranış

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde bulunan Gölbaşı Mesleki Eğitim Merkezi Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri Bölümü öğrencileri, Çankaya'daki yaşlı ve huzur evlerini ziyaret ederek yaşlılara bakım yaptı.

Gölbaşı Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri alan öğretmeni Tuğçe Affak gözetiminde 18 gönüllü öğrenci ve iş yeri sahibi kuaför Ali Osman Oflaz'ın katkılarıyla huzurevinde bulunan 40 yaşlıya saç kesimi, sakal tıraşı, yüz ve kişisel bakım hizmetleri verildi. Ziyarette huzurevi sakinleri, öğrencilere nasihatlerde de bulundu. Huzurevi sakinleri projeyi gerçekleştiren öğrenci, öğretmen ve idarecilere teşekkür ettiler.

Gölbaşı Mesleki Eğitim Merkezi öğrencilerinin proje kapsamında ailelerle buluşmaya devam edeceği öğrenildi.