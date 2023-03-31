Gölbaşı'nda Nostaljik Tramvay Hattı hizmete başlıyor

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek'in, Büyük Gölbaşı Merkezi Projesi dahilindeki projelerinden biri daha hayata geçiyor. Tramvay projesi için tüm altyapının hazır olmasından sonra yapılan diğer hazırlıklar da son hızla tamamlanıyor ve Nisan ayı sonunda Nostaljik Tramvay Hattı hizmete başlıyor. Üniversiteler Caddesi'nden başlayan tramvay; Cumhuriyet Caddesi, Cemal Gürsel Caddesi ve Ankara Caddesi güzergâhı üzerinden sahil kenarına ulaşacak.

Halka ücretsiz olacak

Nostaljik tramvayın halkın ulaşımına ücretsiz açılacağını söyleyen Başkan Şimşek, güzergâhın toplam 8 istasyondan oluştuğunu açıkladı. 3,1 kilometre hat uzunluğuna sahip olan güzergâh, üzerinde 2 adet tramvayla gidiş geliş toplam 6,2 kilometreden oluşuyor. 18 kilometre/saat hıza sahip olan tramvayın bir turu 22 dakika sürerken, bir şarjla 15 saat gidiyor.

Tamamen yeşil enerji

Tramvayın 24 kişiye aynı zamanda hizmet verebildiğini açıklayan Başkan Şimşek, engelliler için de gerekli düzenlemelerin yapıldığını belirtti. Tamamen yeşil enerjiden oluşan Nostaljik Tramvay'ın üstünde güneş enerjisi sistemi de bulunuyor. Önünde bisiklet taşıma sistemine sahip olan nostaljik, Taksim modeli tramvaylar ile beraber tramvay hattı aynı zamanda bisiklet yolu üzerindeki hatları da birbirine bağlıyor. Bu şekilde trafiği azaltmak hedeflenirken vatandaşların da daha az araba kullanarak sıfır emisyona katkı yapması amaçlanıyor.

Turizme katkı sağlayacak

Başkan Şimşek, tramvay hattının hizmete girmesiyle ulaşım alternatiflerinin arttığına dikkat çekerek, "Hem rahat ve pratik ulaşımı Gölbaşı halkıyla buluşturup hem de nostaljik tramvayla Gölbaşı turizmine katkı sağlayacağız" dedi.

Başkan Şimşek, sözlerine, “Biliyorsunuz ülkemizde 6 Şubat'ta acı olaylar yaşadık. Allah bir daha böyle acı olaylar yaşatmasın. Ülkemizin başı sağ olsun. Hastalarımıza Allah'tan şifa diliyorum. Ölenlere Allah'tan rahmet diliyorum. 2019 yılında vermiş olduğumuz sözleri bire bir yerine getirmek için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Bunlardan bir tanesi de tramvay projemizdi. Tramvay projemize kazmayı vurduk, çalışmalarımızı başlattık. Gölbaşı'mıza hayırlı olsun. Amacımız Gölbaşı'nın ismini duyurmak, ekonomiye katkı sağlamak, Gölbaşı'nın insanlarının rahat yaşamasını sağlamak, üniversite öğrencilerimize hizmet vermek. Üniversite öğrencilerimizi bulundukları bölgeden alıp Gölbaşı merkezine, Mogan Gölü'müze indirmek, yeni oluşturduğumuz Üniversiteliler Caddemize taşımak hedefimiz" şeklinde devam etti.

"23 Nisan'da tramvayımızı yürüteceğiz"

Başkan Şimşek, "Allah nasip ederse tramvayımızı 23 Nisan'da yürütmeyi hedefliyoruz. Şimdiden Gölbaşı'mıza hayırlı olmasını temenni ediyorum. Gölbaşı'mızın turizm kenti olması nedeniyle de Tulumtaş Mağaramızı bitirdik, turizme açılacak duruma geldi. Oranın da açılışını yapacağız" diye konuştu.

"Ankara'da 25 ilçe içinde tramvay projesi yapan tek ilçeyiz"

Başkan Şimşek, tramvay projesinin Ankara'da tek olduğunun altını çizerek, "25 ilçe arasında tramvay projesini yapan tek ilçeyiz. Bunun da mutluluğunu yaşıyoruz. Burada emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma ve Gölbaşı aileme tekrar çok teşekkür ediyorum. Vermiş olduğumuz sözleri tutmanın gururunu yaşıyoruz" şeklinde konuştu.

Esnafa katkı

Ankara Üniversitesi, Hacı Bayram Veli Üniversitesi ve bu üniversitelerin teknokentlerinin kent meydanıyla bağlantısının sağlanacağı ifade eden Başkan Şimşek, öğrencilerin ve çalışanların sahil bandına rahatça ulaşabileceğini, esnafın da katkı göreceğini belirtti.

Tramvay hattı üzerinde üniversiteler, Kaymakamlık, Adliye, Tapu, Vergi Dairesi, Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, Sağlık Ocağı, okullar, Büyük Gölbaşı Merkezi Projesi kapsamındaki Merkez Meydanı, Jandarma ve Belediye Binası bulunuyor. Bu hatla vatandaşın ücretsiz ulaşımla kamu hizmetlerine en kolay şekilde ulaşması da hedefleniyor.