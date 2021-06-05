Gölbaşı'nda okullar LGS'ye hazır

LGS öncesi harekete geçen Gölbaşı Belediyesi ekipleri okullardaki hijyen ve dezenfeksiyon çalışmalarını tamamladı. Sınav günü öğrencilerin ve ailelerin gönlünün rahat olması için bütün okulların hijyen kurallarına uygun şekilde temizlendiğini aktaran Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek “Çocuklarımızın geleceğini şekillendirecek olan LGS öncesinde bizde üzerimize düşen görevleri yerine getirerek ilçemizde yer alan okullarımızda dezenfektan çalışmalarımızı tamamladık. Okullarımız sağlık ve temizlik yönünden hem sınava hem de yüz yüze eğitime hazır. Çocuklarımızın ve ailelerimizin gönülleri rahat olsun. Sınava girecek bütün çocuklarımıza başarılar diliyorum” dedi.