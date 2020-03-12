İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Gölbaşı'nda parklar bahara hazır

Gölbaşı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarla ilçe ilkbahar mevsimine hazırlanıyor.


Gölbaşı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışmalarla halkın ortak kullanımına açık tüm alanları daha bakımlı hale getirmeyi ve yaz döneminde ağaçların dal ve yapraklarının daha kuvvetli büyüyebilmesini, ürünlerin daha kaliteli olmasını, ağaçların eski kuvvetine kavuşmasını hedefliyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ayrıca ilkbahar mevsiminin gelmesi ile birlikte ilçenin mesire ve piknik alanları, park ve yeşil alanlar ile kavşak ve refüjlerinde bitki bakımı, çevre düzenlemesi ve temizlik faaliyetlerine yönelik çalışmalarını da yoğunlaştırdı. Ekipler, çalışmalarını hız kesmeden tüm mahallelerde gerçekleştirecek.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.