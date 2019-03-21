Gölbaşı'nda Sevgi Çiçeği Sanat Sokağı açıldı

Gölbaşı Belediyesi tarafından yapılan Sevgi Çiçeği Sanat Sokağı, baharın başlangıcı olan Nevruz Bayramı'nda açıldı.

Atatürk Sahil Parkı'ndaki Sevgi Çiçeği Sanat Sokağı'nın açılışında konuşan Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, hayalinin gerçekleştiğini belirterek, “5 yıl önce göreve geldiğimizde hayalimiz vardı. Şimdi o hayalimizi gerçekleştirmenin mutluluğu içerisindeyiz. Görevi devredeceğimiz arkadaşlarımız inşallah bunun devamını da getireceklerdir. Turizm kentiyiz diyoruz ama turizm kenti ile ilgili bugüne kadar bazı belediye başkanlarımız bununla ilgi olarak çok çalıştı. Ama bize nasip oldu ve Mogan Gölümüzün temizliğine başladık. Gölümüzün etrafında Sanat Sokağı gibi projelerin de olması gerekiyor. Ben inanıyorum ki yaptığımız en güzel işlerden bir tanesi de Atatürk Sahil Parkı'nın Gölbaşı Belediyesi adına tapusunun çıkması oldu” dedi.

Duruay, sevgi çiçeği, andezit taşı ve Mogan Gölü gibi Gölbaşı'nın değerlerini bundan sonra seçilen belediye başkanının devam ettirmesi gerektiğini söyledi.

Gölbaşı Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı İsa Albut ise, "Gölbaşı'nda al sanatlarının yanı sıra ahilik kültürünün parçası olan dürüstlük, eli açıklık, misafirperverlik ve kardeşliğinin simgesi olarak Gölbaşı'nda bunu toplumumuza kazandırılması bizim için büyük bir avantaj olmuştur. Esnaf ve Sanatkarlar Odası olarak bu ahilik kültürünün Gölbaşı'nda yeniden alevlendirilmesi ve toplumumuzun tarafından da birlik ve beraberlik olarak da devam ettirilmesi içinde bundan sonra ki süreçte bu sanat sokağımızın genişletilerek daha fazla imkanlarla kazandırılması için çalışmaları hep birlikte yapmak isterim” diye konuştu.

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Peyzaj Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mükerrem Arslan, Gölbaşı Belediyesine teşekkür ederek başladığı konuşmasında şunları söyledi:

"Bizim doğal bitki örtümüzde olan, endemik türü de olan rodededuram parkı bizde yok. Ama rodedenduram parkı Avrupa'nın birçok farklı kentlerinde bulunuyor. Onun için emeği geçen herkesi kutluyorum. İnanıyorum ki Sevgi Çiçeği Parkımızda olacak. Bölümüm adına biz elimizden geleni yapacağız.”

Anadolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Afif Şayık da projenin öneminden bahsederek, projenin başarılı olduğunu, turizm açısından da önemli olduğunu kaydetti.

Konuşmaların ardından Sevgi Çiçeği Sanat Sokağı açıldı. Açılıştan sonra Nevruz Bayramı'na özgü gelenek yaşatıldı. Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, Cumhur İttifakı'nın MHP adayı Ramazan Şimşek ve Millet İttifakı'nın İYİ Parti adayı Mahmut Aksoy çekiçle demir döverek, yumurta kırıp ateşin üzerinden atladılar. Yumurta kırma yarışmasını Gölbaşı Belediye Başkanı Duruay rakiplerinin yumurtalarını kırarak kazandı. GÖL-DER Başkanı Gürsel Demirci, Mogan bıçakçılığı ile uğraşan Mehmet Turhan Tuncay ve eski Belediye Başkanı Cevdet Kara, geçtiğimiz günlerde coğrafi işaret belgesi verilen sevgi çiçeği işlemeli bıçağı Başkan Duruay'a takdim ettiler.