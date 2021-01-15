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Gölbaşı'nda şiddetli rüzgarda kopan kablolar 9 hayvanı telef etti

Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde şiddetli rüzgarda ahırdaki aydınlatma kablolarının koparak düşmesi sonucu 9 büyükbaş hayvan telef oldu.

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde şiddetli rüzgarda ahırdaki aydınlatma kablolarının koparak düşmesi sonucu 9 büyükbaş hayvan telef oldu.


Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı ilçesi Gölbek Mahallesi'nde bir ahırda kuvvetli rüzgarın etkisi ile ahırdaki aydınlatma kablolarının koparak düşmesi sonucunda 9 büyükbaş hayvan telef oldu. Çocuklarının eğitimi için tek geçim kaynağının hayvanları olduğunu belirten Semih Saygı, yetkililerden yardım bekliyor.

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