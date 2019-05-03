Gölbaşı'nda ‘Sıfır Atık' projesi

Gölbaşı Belediyesinde 'Sıfır Atık' projesi uygulamasına başlandı.

Türkiye genelinde çöp ayrıştırma ve atıkların ekonomiye geri dönüşümünü sağlamak amacı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından başlatılan 'Sıfır Atık' projesi, Gölbaşı Belediyesinde uygulanmaya başlandı. Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek'in talimatıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı işbirliği ile proje kapsamında belediye ana hizmet binası, temizlik işleri, park bahçeler ve fen işleri hizmet birimleri içerisinde personelin kolay ulaşabileceği yerlere 6‘lı (metal, kâğıt, plastik, cam, organik ve geri dönüşemeyen atıklar) atık kutuları yerleştirildi. Koridorlardan toplanan atıkların biriktirilmesi için ise ana hizmet binasında geçici atık getirme merkezi oluşturuldu.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Şimşek, vatandaşları projeye destek vermeye çağırdı. İsrafın önlenmesi ve kaynakların daha verimli kullanılması gerektiğinin altını çizen Şimşek, "Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan öncülüğünde başlatılan Sıfır Atık projesine, Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğümüzün aracılığı ile ‘biz de varız' dedik. İsrafı önlemek, kaynakları daha verimli kullanmak, atık miktarını azaltmak ve atıkları geri kazanmak, yarınlara temiz bir dünya bırakmak için biz de sıfır atık dedik” diye konuştu.