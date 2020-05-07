Gölbaşı'nda trafik haftasında vatandaşlar bilgilendirildi

Gölbaşı'nda görev yapan jandarma ve trafik ekipleri ilçe genelinde bulunan farklı uygulama noktalarında Trafik Haftası dolayısıyla seyir halinde bulunan sürücüleri durdurarak Covid-19 salgını ve trafik kuralları ile ilgili bilgilendirme yaptı. Maske ve bilgilendirme broşürleri de dağıtan ekipler vatandaşları duyarlı ve tedbirli olmaları noktasında uyardı.

Gölbaşı Mevlana Parkı kontrol noktasında sürücülerin dışında yayalara da maske ve broşür dağıtan ekipler, vatandaşları tek tek uyararak zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları konusunda uyarılarda bulundu.

Uygulama noktalarını ziyaret eden Gölbaşı Kaymakamı Tülay Baydar Bilgihan da ekiplerin Trafik haftasını kutlayarak özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.