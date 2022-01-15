Gölbaşı'ndaki 15 kırsal mahalle doğalgaza kavuştu

15 kırsal mahalle doğalgaza kavuştu.

Gölbaşı Belediyesi Başkent Doğalgaz ile yürüttüğü 2020-2021 çalışmaları ile 15 kırsal mahalleye doğalgaz ulaştırarak vatandaşların kullanımına sundu. Konuyla ilgili onuşan Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, “Gölbaşı'mızda doğalgazın ulaşmadığı ev kalmasın diyerek Başkent Doğalgaz ile mahallelerimizde yürüttüğümüz 2020-2021 çalışmalarımızı eksiksiz tamamladık. Vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun. Mahallelerimizin doğalgaza kavuşması çok sevindirici bir durum. Doğalgaz ile hava kirliliğinde önüne geçmiş olacağız. Bu çalışmada emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.