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Gölbaşı'nın melek anneleri unutulmadı

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, Anneler Günü’nde şehit anneleri ve eşleri, engelli anneleri ile 65 yaş üstü anneleri unutmadı.

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, Anneler Günü'nde şehit anneleri ve eşleri, engelli anneleri ile 65 yaş üstü anneleri unutmadı.


Gölbaşı Kaymakamı Tülay Baydar Bilgihan ile Gölbaşı'nda ikamet eden annelere ziyarette bulunan Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, ziyaret sırasında annelere hediye ve çiçek takdim ederek Anneler Günü'nü kutladı.


Vatanın birliği ve bütünlüğü için gözünü kırpmadan şehit olan vatan evlatlarının eşlerine ve annelerine ziyaret gerçekleştirerek Anneler Günü'nü kutlayan Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek ve Gölbaşı Belediye ekipleri, ilçede ikamet eden 40 şehit ailesinin Anneler Günü'nü verdiği hediyelerle kutladı. Şehit annelerine yazdığı notla Anneler Günü'nün önemine dikkat çeken Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, notta “Şehit annesi demek, bir vatanın annesi demektir. Kahraman şehitlerimizi rahmetle anıyor, böyle bir evlat yetiştirdiğiniz için sizlere sonsuz minnettarlığımızı sunuyoruz. Biz her zaman yanınızdayız. Anneler Günü'nüz kutlu olsun” ifadelerini kullandı.


Sokağa çıkma yasağı ile birlikte evlerinde kalarak süreci sağlıklı bir şekilde geçiren 65 yaş üzeri annelere de ziyaret gerçekleştiren Şimşek, “Bugün sizlerin günü, günler sonra ilk defa dışarı çıktınız. Gününüz kutlu olsun. Sağlıklı günlerde parklarımızı bahçelerimizi neşeniz ile ışıldatacağınız günlerin bir an önce gelmesi dileğimizle” ifadelerini kullandı.


Sağlık çalışanlarının da Anneler Günü'nü kutlayan Şimşek “Pandemi sürecinde evlatlarınızdan ayrı kalarak fedakarca çalıştınız. Anneler Gününüzü içten dileklerimle kutluyorum” aktarımında bulundu.

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