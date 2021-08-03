Yarışma ile Ankara'nın doğal ve baraj göllerinin fotoğraflanarak görsel arşiv oluşturulması ve ilin doğa turizmi potansiyelinin ortaya çıkarılmasına katkı sağlaması hedeflenen “Gölleriyle Ankara” 5. fotoğraf yarışması başladı.

Ankara'nın sahip olduğu doğal ve yapay (baraj gölleri) su kaynakları ile su altı güzelliklerinin fotoğraflanarak bilinirliğinin artırılması ve görsel mesajlarla toplumla paylaşılması sağlanması planlanan fotoğraf yarışmada dereceye girenler birinciye 3 bin lira ile altın madalya, ikinciye 2 bin lira ile gümüş madalya ve üçüncüye bin lira ile bronz madalya ile ödüllendirilecek. Katılımın ücretsiz olduğu fotoğraf yarışmasında jüri olarak Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Cahit Çelik, Aybars Erdemli, Sami Türkay, Tansu Gürpınar, Prof. Dr. Adnan Ataç seçici kurulda görev yapacak.

Son katılım tarihi 19 Aralık olan yarışmada Ankara'nın doğal güzelliklerinin bölge, ülke ve dünya genelinde, tüm potansiyel kitleler tarafından erişimin sağlanması hedeflenirken Ankara'nın gerek Ankara'da yaşayan gerekse Ankara'yı ziyaret eden kişilere hissettirdiklerinin, doğa-su ilişkisi çerçevesinde ortaya konması planlanıyor. Ayrıca fotoğraf yarışma ile, Ankara'ya yönelik iç ve dış turizmin canlandırılması, yerli ve yabancı turistlerin Ankara'nın doğal güzelliklerini tanımalarının ve bu güzelliklerin kayıt altına almalarının sağlanması, yarışmacıların ilgili alanda elde ettikleri birikimlerini özgün bir biçimde sunmalarını sağlayarak, üretkenliklerinin desteklenmesi amaçlanıyor.

Ankara Kalkınma Ajansı tarafından Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) desteğiyle gerçekleştirilecek fotoğraf yarışması ile katılımcılardan, Ankara'nın doğal gölleri ve göletleri olan Eymir Gölü, Karagöl (Çubuk), Karagöl (Beypazarı), Karagöl (Kızılcahamam), Eğriova Göleti, Sorgun Göleti, Mogan Gölü ve Tuz Gölü ve baraj gölleri olan Bayındır Baraj Gölü, Çamlıdere Baraj Gölü, Kesikköprü Baraj Gölü, Kurtboğazı Baraj Gölü, Çubuk I Baraj Gölü, Çubuk II Baraj Gölü, Asartepe Baraj Gölü, Sarıyar Baraj Gölleri ile gizli kalmış göllerin ele alınması bekleniyor.

Gönderilen fotoğrafların Ankara sınırları içerisinde çekilmiş olması zorunlu olduğu ve renkli veya siyah-beyaz tüm fotoğrafların bir arada değerlendirileceği yarışma 27 Aralık'ta sonuçlanacak. Yarışmaya katılım koşulları, telif hakkı, diğer hususlar, eserlerin isimlendirilmesi ve gönderilmesi gibi bilgilere ankaraka.org.tr adresinden ulaşılıyor.