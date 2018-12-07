‘Gönül Adımları' Yenimahalle'de atıldı

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Devlet Halk Dansları Topluluğu'nun, Türkiye'nin tüm renklerini içeren “Gönül Adımları” isimli gösterisi Yenimahalle'den start aldı.

Genel Sanat Yönetmenliğini Orhan Alptekin'in yaptığı programda, Sazdan Söze, Halaydan Horona halk danslarının en seçkin örnekleri Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi'nde Başkentli sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Bugüne kadar 55 ülkede yaklaşık bin 500 gösteri düzenleyen Devlet Halk Dansları Topluluğu'nun gösterisinin ilk bölümünde çayda çıra, dinar ve zeybek halk oyunlarını sahnelendi. Solo Zeybek, Solo Azeri gösterilerinin yanı sıra Gaziantep, Silifke, Ankara, Artvin, Dinar, Bingöl, Burdur ve Trabzon yörelerine ait halk dansları sergilendi.

Gece boyunca adeta görsel bir şölen yaşayan 2 bine yakın vatandaş, Rengarenk yöresel kıyafetleriyle geleneksel mirasımızın zenginliklerini sunan dansçıları dakikalarca ayakta alkışladı.