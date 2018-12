''Gönüllüler Dayanıklı Toplumlar İnşa Ediyor" etkinliği

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, ''Projelerimizde gençlerimizin fikirlerini esas alarak hareket etmeyi, onların yollarını açan bir çözüm ortağı olarak hareket etmeyi istiyoruz'' dedi.

Birleşmiş Milletler Gönüllüleri (UNV) tarafından 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü kapsamında program düzenlendi. ''Gönüllüler Dayanıklı Toplumlar İnşa Ediyor" başlığı ile düzenlenen programa çok sayıda gönüllü öğrenci ve sivil toplum kuruluşu üyeleri katıldı. Programda konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, ''Gönüllülük hepimizin önemsediği, farkındalık oluşturma gayesi güden çözüm ortaklarımızın olduğu çok önemli bir konu. BM raporuna göre dünyadaki gönüllü sayısı 1 milyar kişiden fazla. Bu durum dünyanın gönüllülük oluşumuna verdiği önemi gösteriyor" ifadelerini kulandı.

Gönüllülük faaliyetlerinin büyük bir kısmının gençler tarafından yapıldığına dikkat çeken Bakan Kasapoğlu konuşmasına şöyle devam etti:

''Türkiye genç nüfusu ve potansiyeli anlamında gönüllülük açısından en önemli ülkelerden biri. Avrupa'nın en genç nüfusuna sahip ülkeyiz. İnsani yardımlar konusunda özellikle son yıllarda Cumhurbaşkanımızın vizyonu ve kararlılığı sayesinde en gelişmiş ülkelerin bile önünde bir rakama sahibiz. Ancak gönüllülük tanımı üzerinden yaklaştığımızda ülkemizdeki gönüllülük faaliyetleri noktasında ölçülebilir bir durum söz konusu olmadığı için bunu rakamlara dökemiyoruz. İyilik, nefes alıp vermek kadar doğal bizim anlayışımızda. Bizim bu çözüm ruhunu, iyilik ruhunu muhafaza etmeniz ve bunu dünyadaki organize gönüllülük faaliyetlerine katmanız gerekiyor. Bakanlık olarak gençlerimizi bu konuda motive etmek, geliştirmek açısından gayret sarf etmeyi önemli bir görev olarak algılıyoruz. Bakanlığımızın faaliyetlerinin temel odağında sosyal fayda üretmek, direkt ve dolaylı bir şekilde insanlığın ortak birikimine katkı sağlamak var. Projelerimizde gençlerimizin fikirlerini esas alarak hareket etmeyi, onların yollarını açan bir çözüm ortağı olarak hareket etmek istiyoruz. Bu anlayışla başlattığımız çalışmalardan güzel sonuçlar alıyoruz. Gönüllüleri bir araya getiren ve ortak faaliyetler yapmalarını sağlayan genç gönüllüler web sitesi bizim gurur duyduğumuz çalışmalardan biri. Bu faaliyetlerin giderek daha fazla ilgi görmesi, herkesin gücü yettiğince iyilik yapma çabası içine girmesi bunu bize gösteriyor. Her kesimden insanın gönüllülük faaliyetleri için bir araya gelmesi gönüllülüğün birleştirici ve kaynaştırıcı ruhunun da ortaya koyulması açısından çok önemli. Genç gönüllülük faaliyetlerinden alıkoyan engelleri ortadan kaldırılması için bakanlık bünyesinde bir web sayfası oluşturduk. Bu sitemiz tüm kuruluşlara açık. Birbirinden farklı alanlarda gönüllülük faaliyetleri düzenlemek isteyen gençlerimiz, bu site vasıtasıyla gönüllü arayan kurum ve kuruluşlarla tek bir noktada bir araya geliyorlar. Suriyeli bir çocuğa artık aynı toprağı paylaştığı akranlarıyla kucaklaşması için Türkçe öğretiyoruz. İnsana dokunan, hayatı iyilikle güzelleştiren bu gönüllülük faaliyetleri için bakanlığımız gençlere yol gösteriyor. Bu bizim açımızdan gurur verici, sevindirici bir olay.''

''Hep birlikte dünyayı daha yaşanabilir bir yer yapacağımıza inanıyoruz''

Bakanlık olarak amaçlarının gençlerin hayallerine ortak olmak ve bu yolu onlarla birlikte yürümek olduğuna dikkat çeken Kasapoğlu, ''Türkiye'nin hemen hemen her köşesine ulaştırmaya çalıştığımız şu an sayısı 300'e yaklaşan gençlik merkezlerimiz var. Bu gençlik merkezlerinde mutlaka gönüllülükle ilgili bir faaliyet var. Gençler bir ücret ödemeden merkezlerimizin kurslarına katılıyorlar, spor yapıp ders çalışıyorlar. Sosyal uyum ismini verdiğimiz başka bir çalışma var. Suriyeli kardeşlerimizin yoğun olduğu bölgelerdeki kaynaşma çabası için kültürel, sanatsal, spor anlamında pek çok faaliyetle sosyal uyum projesiyle gençlerimizin sayesinde katlı sağlıyoruz. Genç dönüşüm projesi, gençlerimize sosyal sorumluluk vermesi açısından önemli bir proje. Bu kapsamda israfı önleyecek, çevre bilincini oturtmak gibi bir takım faaliyetler gerçekleşiyor. Biz gençlerimizden gelecek her türlü öneriye, projeye açığız. 2019 yılını gönüllülük yılı ilan ediyoruz. Bu anlamda gençlik faaliyetlerimizi gönüllülük esasına bağlı olarak devam ettireceğiz. Gençliğimizin ve bakanlığımızın ortak hayallerine can katan genç kardeşlerimiz bu projenin, amacın hakemleridir. Bizim amacımız gençlerimizin hayallerine ortak olmak ve bu yolu onlarla birlikte yürümektir. Hep birlikte dünyayı daha yaşanabilir bir yer yapacağımıza inanıyoruz. Bunu birlikte başaracağız. Birbirimizi sevmekten asla vazgeçmeyeceğiz. Yeni nesillerimizi değerlerimiz konusunda bilinçlendireceğiz. Bu buluşmaları sık sık tekrarlayacağız. Dünyada iyiliğin kötülüğe karşı galip gelmesine hep birlikte şahitlik edeceğiz'' şeklinde konuştu.

''Gönüllülük esaslı çalışmaları önemsiyor ve bunların artması için var gücümüzle çalışıyoruz''

Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Ayşe Kardaş Ergezen de Türkiye'nin dünyanın dört bir yanındaki mazlum ve mağdur coğrafyalara yardım elini uzatan, onlara sahip çıkan ve yaralarını saran bir ülke konumunda olduğunu belirtti. Özellikle son 16 yıl içerisinde çıkar merkezli diplomasi yerine benimsenen insan, şefkat, merhamet merkezli diplomasi anlayışının Türkiye'yi milli gelire oranla dünyada en çok insani yardım yapan ülke konumuna getirdiğinin altını çizen Ergezen, ''Türkiye son 3 yıldır dünyanın en cömert ülkesi oldu. Suriye krizi karşısında ülkemizin yaptıkları tüm dünyanın gözleri önünde. Türkiye savaş ortamında hayatlarını kurtarmak için kendisine sığınan Suriyeli kardeşleri ne kucak açarak sadece tarihi bir sorumluluğu yerine getirmekle kalmadı, aynı zamanda bütün insanlığa örmek oldu. Dünyanın neresinde olursa olsun yaşanan her türlü haksızlığa, şiddete ve teröre karşı olduğumuzu her seferinde tekrar ediyoruz. Gönüllülük esaslı çalışmaları önemsiyor ve bunların artması için var gücümüzle çalışıyoruz. Hükümetimizin ve bakanlığımızın temel felsefesini bu anlayış oluşturuyor'' açıklamalarında bulundu.

Kasapoğlu, programın ardından bakanlıkta bulunan ve kitap seslendirmesi yapılan kabine girerek kitap okudu.