“Gör-İşit” sistemi ile engelsiz kütüphane hizmeti başladı

Bilgiye kolay erişimi sağlayacak her türlü yeniliği bünyesinde barındıran il halk kütüphanelerinde “Gör-İşit” sistemi başladı. Uygulamanın hayata geçirildiği ilk kütüphane ise Antalya Tekelioğlu İl Halk Kütüphanesi oldu.

Sistemi yerinde inceleyen Kültür ve Turizm Bakanlığı Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, okumanın önünde hiçbir engel kalmamasını istediklerini ve engelli ya da engelsiz her vatandaşın okuma talebine eşit yaklaştıklarını söyledi.

Bakanlık olarak okuma oranını artırma ve bilgiye ulaşımı kolaylaştırma prensibiyle çalıştıklarını ifade eden Bakan Yardımcısı Demircan, yaptığı açıklamada, “Kitabın, bilginin ulaşamadığı en ufak bir ilçemiz, mahallemiz kalmasın istiyoruz” dedi.

Dezavantajlı grupları çalışmalarında görmezden gelmediklerini de belirten Demircan, Antalya Tekelioğlu İl Halk Kütüphanesinin uygulamaya başladığı “Gör-İşit” sisteminin tüm halk kütüphaneleri tarafından örnek alınması gerektiğini ve bu sistemi Türkiye geneline yaygınlaştıracaklarını söyledi.

Antalya Tekelioğlu İl Halk Kütüphanesince başlatılan “Gör-İşit” sistemi gönüllü okuyucuların seslendirdiği basılı kitapların görme engelli üyelere ulaştırılmasını sağlıyor. Gönüllülerce seslendirilen kitapların listeleri İl Halk Kütüphanesine üyeliklerini tamamlayan görme engelli vatandaşlara dijital olarak gönderiliyor.

Okuyucunun seçimine göre, her türlü dijital kullanıma uygun olarak istenilen kitap görme engelli okuyucuyla buluşuyor. Gönüllülerin okumaları ise ikisi görme engelli olmak üzere dört çalışan tarafından vurgu, tonlama, okuma hızı ve diksiyon kriterlerine göre değerlendiriliyor. Uzaktan erişim ve tamamen gönüllülük ile sürdürülebilir hale gelen uygulamanın tüm halk kütüphanelerinde yaygınlaştırılması planlanıyor.