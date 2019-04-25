Gören ailesi, üniversite öğrencileri ve TSYD üyeleriyle söyleşide buluştu

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara buluşmaları kapsamında bu hafta derneğin konuğu Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi takımlarından Türk Telekom'un başantrenörü Burak Gören, babası duayen gazeteci Metin Gören ve anne Kübra Gören oldu.

Türk Telekom Başantrenörü Burak Gören ve ailesi, Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Şubesi'nde gerçekleştirilen söyleşide Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Ankara Üniversitesi öğrencileri ve dernek üyelerinin sorularını cevaplandırdı.

Burak Gören, Türk Telekom ile geçen yıl 1. Lig'de şampiyonluk yaşayarak Süper Lig'e yükseldiklerini hatırlatarak, Süper Lig'de mücadele eden başkent ekibinin, sporcularına ve antrenörlerine verdiği sözleri tutan bir kulüp olduğuna vurgu yaptı.

Ligde mücadele eden takımlar arasında bütçe farklarının olduğunu ifade eden Burak Gören, "Biz sıkıntı yaşamadık. Bütçe farkları var ama doğru planlama, doğru harcanacak para ve sözlerin tutulması başarıda çok önemli" dedi.

Mavi-beyazlı ekibin bu sezon elde ettiği başarıların temelinin çok önceden atıldığına dikkat çeken Gören, "Doğru bir takım kuruldu. Geçen sene çok erken şampiyonluğu garantiledik. Bu sene de ilk 4 hedefini koyduk. Hafta sonu Galatasaray'ı deplasmanda yendiğimiz takdirde ilk 4'ün çok ciddi adayı olacağız. Önemli olan gemiyi sağ salim limana yanaştırmak. Şu anda da her şey güzel ilerliyor" değerlendirmesinde bulundu.

Başkentte sporun merkezinde büyüdüğünü aktaran Burak Gören, "Babamın gazeteciliği nedeniyle spor organizasyonlarını yakından takip ederdik ve hafta sonunun gelmesini iple çekerdik. Spora girişim sürpriz olmadı. Spor sayfalarında büyüdüm" diye konuştu.

Duayen gazeteci Metin Gören, Türk Telekom Basketbol Takımı'nın Ankara'ya büyük katkılarının olduğuna dikkati çekti. Basketbolun spor anlamında Ankara'nın temel branşlarından biri olduğunu dile getiren Metin Gören, "Gazetecilik hayatımda çok önemli maçlar yazdım. Basketbolun bir dönem Ankara'da kaybolmasından sonra ortaya çıkan, bir çiçek gibi açan Türk Telekom'un bu kente maddi manevi büyük katkılarının olduğunu düşünüyorum. Annesi gidip takip ediyor ama heyecanlandığımı için ben gitmiyorum" ifadelerini kullandı.