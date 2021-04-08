Görevlendirme Yapılan Belediyeler Koordinasyon Toplantısı bakanların katılımı ile başladı

Görevlendirme Yapılan Belediyeler Koordinasyon Toplantısı, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un katılımı ile başladı.

İlki 13 Aralık 2019 tarihinde Gölbaşı Vilayetler Evi'nde gerçekleştirilen Belediye Başkan Vekilleri Toplantısı'nın ikincisi bugün başladı. Kısa bir bölümü basına açık gerçekleşen toplantıya İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Fatma Varank ile 48 belediye başkan vekili katılıyor. Toplantıda bakanların belediye başkan vekillerine yönelik beklenti ve talimatlarını ileteceği ilk bölümde belediye başkan vekili görevlendirilen belediyelerin genel durumuna ilişkin bir değerlendirme sunumu da gerçekleşmesi bekleniyor. Son bölümünde ise belediye başkan vekillerinin taleplerini dile getireceği toplantıda belediyelerin idari, mali, hukuki durum ve ihtiyaçları değerlendirilerek, bakanlıkların yatırım ve projelerinin işleyişi ile konusunda istişarede bulunulacak.

2014-2019 döneminde 102 (94'ü PKK/KCK kapsamında), 1 Nisan 2019 sonrasında ise 49 (48'i PKK/KCK kapsamında) belediye başkanı terör veya terör örgütlerine yardım ve yataklık etme suçları sebebiyle görevlerinden uzaklaştırılarak, yerlerine İçişleri Bakanlığınca vali ve kaymakamlar belediye başkan vekili olarak görevlendirildi. Gerek belediye kaynaklarının terör örgütlerine aktarılmasının önlenmesi, gerekse devlet ve bölge halkı arasındaki muhabbetin artarak huzur ve güven ortamının sağlanması ve terör örgütü ve yandaşlarının baskısının kırılmasını amaçlayan belediye başkan vekili görevlendirilmesi uygulamasına bakanlıklar başta olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarının vereceği destek ve bu konuda sağlanacak koordinasyon hayati önem taşıyor.