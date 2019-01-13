Görme engelliler için kitap hazırladılar

Çankaya Belediyesi Bayraktar Çankaya Evinde Braille Alfabesi Eğitim Programı'ndan mezun olan kursiyerler, Mitat Enç Görme Engelliler Ortaokulu öğrencilerine büyük jest yaptı. Mezunlar, hikaye ve masal kitaplarını Braille Alfabesi ile yeniden yazarak öğrencilere hediye etti.

Kurs çeşitliliğiyle her yaştan insanın kendine uygun hobi, kişisel gelişim, mesleki eğitim programı bulabileceği Çankaya Evlerinin kurs yelpazesine son dönemde yerleşen Braille Alfabesi Eğitim Kursu Programı, Çankaya Halk Eğitim Merkezi eğitmenlerinden Hasan Tatar tarafından verildi. 12 kişinin katıldığı eğitimler hafta içi her gün 5 saat sürdü.

Çankaya Belediyesince farkındalık oluşturmak adına açılan kursun bitiminde katılımcılara sertifika da verildi. Aldıkları eğitimi faydalı kılmak adına Keloğlan'dan Karagöz ve Hacivat'a, La Fontain masallarından Kanguru Hobidik'e birçok hikaye kitabını Braille Alfabesi ile yazan kursiyerler, Mitat Enç Ortakoulunda öğrencilerle buluşarak hediyelerini verdi. Okul yöneticilerinin ve öğrencilerinin memnuniyeti karşısında eğitmen Hasan Tatar, hem Çankaya Belediyesine hem de kursiyerlere teşekkür etti.