Görme Engelliler Spor Kulübü sporcularından Avrupa'da başarı

Milli takım formasını üstün başarıyla taşıyan Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü sporcuları, Polonya'da devam eden Para Atletizm Avrupa Şampiyonası'ndan başarıyla dönüyor. Görme Engelliler Spor Kulübü'nün sporcusu Büşra Nur Tırıklı, disk atmada Avrupa şampiyonu oldu. Hasan Hüseyin Kaçar ise 5 bin metrede Avrupa ikinciliği elde etti.

Polonya'da devam eden Para Atletizm Avrupa Şampiyonası'nın ikinci gününde disk atmada Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü'nün sporcusu Büşra Nur Tırıklı, Avrupa şampiyonu olurken, 5 bin metre koşu yarışında Hasan Hüseyin Kaçar Avrupa ikinciliği alarak gümüş madalyayı Türkiye'ye kazandırdı. Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü sporcuları kazandıkları başarılarla Tokyo 2021 A kotasını almayı başardı. Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, "Sporcularımızı yürekten kutluyorum. Sporcularımızın bundan sonra da yeni başarılara imza atarak ülkemizi gururlandıracaklarına inancım tamdır" ifadelerini kullandı.