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Görsel Sanatlar ve Teknoloji Tasarım Sergisi açıldı

Mamak Şehitlik Ortaokulu’nda Görsel Sanatlar ve Teknoloji Tasarım Sergisi açıldı.

Mamak Şehitlik Ortaokulu'nda Görsel Sanatlar ve Teknoloji Tasarım Sergisi açıldı.


Görsel Sanatlar ve Teknoloji Tasarım yıl sonu sergisi Mamak Şehitlik Ortaokulu'nda açıldı.


Mamak Kaymakamı Ali Sırmalı, Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özel, Milli Eğitim Şube Müdürleri ve okul Müdürleri yıl sonu etkinlikler kapsamında Şehitlik Ortaokulu'nun gerçekleştirmiş olduğu sergi açılışına katıldı. Sergi veliler ve öğrenciler tarafından yoğun ilgi gördü. Şehitlik Ortokulu Müdürü Mustafa Akçelik, sergi ile ilgili bildi verdi.

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