Gözüne kestirdiği zeytinyağlarını çalan hırsız kamerada

Ankara'da bir mandıra tezgahında duran zeytinyağlarını saniyeler içerisinde çalarak kayıplara karışan hırsız, kameralara yansıdı.

Keçiören'de meydana gelen olayda bir şahıs, mandıra tezgahında duran 5 litrelik zeytinyağlarından ikisini çalarak kayıplara karıştı. Dükkan sahiplerinin tepki gösterdiği olay saniye saniye güvenlik kamerasına yansırken, hırsızlık yapan şahsı yakalamak için polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

“Hakkımı helal etmiyorum”

Dükkan sahibi Gülcan Temiz, mağdur olduklarını ifade ederek, “10 litre yağımız çalındı. Kamera kayıtlarından gördük şaşırdık. Sosyal medyada paylaşılmasını istedik. Paylaşıldığında aldığımız ve okuduğumuz yorumlar o kadar kötüydü ki çok üzüldüm ve sinirlendim. Neredeyse suçlu çıkacağız yağ sattığımız için. İnsanların olayı bu kadar çok meşrulaştırması hiç hoşuma gitmedi. Saçma sapan birçok yorumlar yapılmış. Malın gittiğine mi yanalım, insanlardan aldığımız yorumlara mı üzülelim bilmiyorum. Ben hakkımı helal etmiyorum. Akşama kadar burada soğukta çalışıyorum, çocuğumun eğitimi için. Bu dükkan bir araya kolaylıkla gelmedi. Bizi zincir marketlerle karıştırıp da laf söylemeyin fahiş fiyat diye. Ürünler ikisi 600 lira. Çalan kişinin giyimi düzgündü. İhtiyacı varmış da hırsızlık yapmış. Bunlara katılmıyorum” dedi.