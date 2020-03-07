Grafen ve İki Boyutlu Malzeme Odak Teknoloji Ağı tanıtıldı

Grafen ve İki Boyutlu Malzeme Odak Teknoloji Ağı'nın (OTAĞ) tanıtımı, Savunma Sanayii Başkanlığında (SSB) gerçekleştirildi.

Savunma sanayii teknolojilerinde dönüşümün yönetilmesi amacıyla geleceğin teknolojilerine yatırım yapılarak, özgün sistem, alt sistem ve ürünlerin geliştirilmesi hedefi kapsamında Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı öncülüğünde Odak Teknoloji Ağları (OTAĞ) kuruluyor. Bu çerçevede, daha önce tanıtımları gerçekleştirilen Kompozit ve Eklemeli İmalat kritik teknoloji alanlarındaki OTAĞ'lara bir yenisi eklendi. Grafen ve İki Boyutlu Malzeme Odak Teknoloji Ağı'nın (OTAĞ) Tanıtımı SSB'de gerçekleştirildi.

SSB'nin çağrısı doğrultusunda sanayi, üniversite ve araştırma kuruluşlarının bir araya geldiği tanıtım toplantısına; 50 üniversite, 15 firma ve çeşitli araştırma merkezlerinden konusunda uzman 200'ün üzerinde akademisyen, personel ve araştırmacı katıldı.

Emniyet ve güvenlik güçlerinin harekat kabiliyetlerini destekleyen kritik teknolojilerin kazanılması, dışa bağımlılığın azaltılarak sistemlerin yerlilik oranlarının artırılması ve savunma sanayiinin rekabet gücünün yükseltilmesi amaçları çerçevesinde, SSB nezdinde önümüzdeki yıllarda hayata geçirilecek projelerde grafen ve iki boyutlu malzemelerin önemli bir yer alacağı değerlendiriliyor.

Tanıtımı gerçekleştirilen çalıştay faaliyetleri; “Elektronik/Optoelektronik”, “Kompozitler, Koruyucu Kaplamalar ve Boyalar” ve “Enerji” odak çalışma grupları vasıtasıyla ele alınacak.

Çalıştay sonucunda, Türkiye'nin hedefleri ile emniyet ve güvenlik güçlerinin yetenek ihtiyaçları göz önüne alınarak teknoloji önceliklerinin tespit edilmesi, işbirliği yöntemlerinin tanımlanarak kazanım planlarının oluşturulması amaçlanıyor. Bu kapsamda, Eylül 2020'de Grafen ve İki Boyutlu Malzeme Odak Teknoloji Ağı (OTAĞ) Çalıştay Sonuç Toplantısı'nın yapılması ve ardından Grafen ve İki Boyutlu Malzeme Odak Teknoloji Ağı (OTAĞ) Raporu'nun yayınlanarak yol haritasının oluşturulması planlanıyor.