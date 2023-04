Grekoromen Güreş Milli Takımı, Avrupa şampiyonasına hazır

Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de düzenlenen Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası'na katılacak olan Grekoromen Güreş Milli Takımı, hazırlıklarını tamamladı.

Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası'nda heyecan başladı. Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de organize edilen şampiyonada ilk olarak serbest stilde müsabakalar gerçekleştirilecek. Kadınlar ve grekoromen stil müsabakalarıyla şampiyona, 23 Nisan'da tamamlanacak.

Erdoğan Karaali: “Avrupa Şampiyonası'nda da en iyi sonucu alacağımızı ümit ediyorum”

Ankara'nın Elmadağ ilçesinde hazırlıklarını tamamlamalarının ardından yarın kafile olarak Hırvatistan'a hareket edeceklerini belirten antrenör Erdoğan Karaali, “Takımımız iyi bir takım, tecrübeli bir takım. İlk sıkletimizde bir yenileme yaptık ama diğer arkadaşlarımız tecrübeli. Dünya şampiyonu olmuş bir takım bu. İnşallah Avrupa şampiyonasında da en iyi sonucu alacağımızı ümit ediyorum. İnşallah milletimize çifte bayram yaşatırız. Çünkü takımımız tecrübeli. Rıza, Burhan, Kerem, Murat ve Fırat gibi şampiyon olmuş arkadaşlarımız var. Onların da en iyi dereceyi orada yapacaklarına inanıyoruz. U23 takımı da iyi” ifadelerini kullandı.

Rıza Kayaalp: “Rekor için Avrupa şampiyonasına gidiyorum”

Son hazırlıklarını tamamladıklarını dile getiren dünya ve Avrupa şampiyonu milli güreşçi Rıza Kayaalp, “Üç gün gibi kısa bir zaman kaldı maçımıza. Ama şu an serbest stil güreş milli takımımız maçlarına devam ediyor. Bizler de bayramın ilk günü inşallah minderde olacağız. Tabii benim için ayrı bir önemi var. Rekor için Avrupa şampiyonasına gidiyorum. Aslında final sayımız aynı ama 1 ikinciliğim var benim. İnşallah on ikinci Avrupa şampiyonluğumu elde edip toplamda 13 madalyayla Avrupa'nın en çok madalya kazanan sporcusu olmak istiyorum. Bunun için de gerekli hazırlıkları yaptık. Sadece çıkıp elimizden geleni yapacağız, savaşacağız. Her zaman yaptığımız gibi yine alnımızın akıyla inşallah ülkemize dönmek için mücadelemizi vereceğiz” dedi.

“Son dünya şampiyonu olan takımız”

Takım olarak en az 5 madalya hedefleri olduklarını söyleyen Kayaalp, “Takım halinde şampiyonluk getirirsek çok daha güzel olacak. Sonuçta takım halinde son dünya şampiyonu olan bir takımız. Mevcut kadro da aynısı gibi neredeyse. Herkes elinden geleni yaparsa yani kaybeden arkadaşlarımız bile maçı bırakmazsa, puan getirirse inşallah iyi bir sonuçla takım halinde de şampiyonlukla dönmek istiyoruz. Herkes iyi durumda” diye konuştu.