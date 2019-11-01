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Gri Liste'de yer alan terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, 300 bin TL ödülle Gri Liste’de bulunan “Karker” kod adlı Muhacir Duman adlı teröristin e-etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

İçişleri Bakanlığı, 300 bin TL ödülle Gri Liste'de bulunan “Karker” kod adlı Muhacir Duman adlı teröristin e-etkisiz hale getirildiğini duyurdu.


İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, “İç güvenlik operasyonları kapsamında Van kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma komando ve jandarma özel harekat timlerince gerçekleştirilen, “KIRAN-Şehit Güvenlik Korucusu Abdullah Baydu” operasyonunda; etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin terörden arananlarda 300 bin TL ödülle “Gri Liste'de” yer alan “Karker” kod adlı Muhacir Duman olduğu tespit edilmiştir” denildi.

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