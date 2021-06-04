Gri listedeki bir terörist daha etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, Eren - 11 Operasyonu kapsamında İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando, güvenlik korucuları ve Jandarma Özel Harekat birliklerince Bitlis Tatvan kırsalında gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin, sözde Garzan Eyaleti Tatvan-Hizan alanında sorumlu seviyede faaliyet yürüten Eriş Garzan kod adlı Hikmet Gezici isimli terörist olduğunu ve Terör Arananlar Listesinde “gri” kategoride yer aldığının tespit edildiğini açıkladı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada konuyla ilgili şu ifadelere yer verildi:

“Bitlis Tatvan kırsalında Eren - 11 Operasyonu kapsamında İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando, güvenlik korucuları ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) birliklerince gerçekleştirilen operasyonda, dün etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin, Bitlis kırsalında sözde Garzan Eyaleti Tatvan-Hizan alanında sorumlu seviyede faaliyet yürüten Eriş Garzan kod adlı Hikmet Gezici isimli terörist olduğu, Terör Arananlar Listesinde “GRİ” kategoride yer aldığı tespit edildi.”