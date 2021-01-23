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GSS ve Bağkur prim borcu olanlar sağlık hizmeti almaya devam edecek

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kararı ile, Genel Sağlık Sigortası (GSS) ve Bağkur prim borcu olan vatandaşların yıl sonuna kadar sağlık hizmetlerinden yararlanacağını açıkladı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararı ile, Genel Sağlık Sigortası (GSS) ve Bağkur prim borcu olan vatandaşların yıl sonuna kadar sağlık hizmetlerinden yararlanacağını açıkladı.


Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile Resmi Gazete'de yayımlanan Karar'a göre, Genel Sağlık Sigortası (GSS) ve Bağkur prim borcu olan vatandaşların yıl sonuna kadar sağlık hizmetlerinden yararlanabileceğini açıkladı.


Bakan Selçuk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'ın kararı ile, Genel Sağlık Sigortası (GSS) ve Bağkur prim borcu olan vatandaşlarımız 31 Aralık 2021'e kadar Devlet Hastaneleri ve Devlet Üniversitesi hastanelerinde sağlık hizmetlerinden faydalanmaya devam edecektir” ifadelerini kullandı.

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