Güç sistemleri dünyası CIGRE Paris Oturumu'nda buluştu

96'dan fazla ülkeden üç binden fazla katılımcıyı bir araya getiren oturuma enerji dönüşümü damgasını vurdu.

96'dan fazla ülkeden üç binden fazla katılımcıyı bir araya getiren oturuma enerji dönüşümü damgasını vurdu. Akademiden iş dünyasına, sivil toplum kuruluşlarından sektör yöneticilerine kadar tüm enerji sektörünü buluşturan oturum büyük bir ilgi gördü. Oturum kapsamında CIGRE Yönetim Kurulu Toplantısına katılan EÜAŞ Genel Müdürü ve CIGRE Türkiye Ulusal Komite Başkanı Dr. İzzet Alagöz, CIGRE'nin dört bölgesel konseyinden birisi olan ve başkanlığını yürüttüğü Güneydoğu Avrupa Bölgesel Konseyi'nin (SEERC) çalışmalarını yönetim kurulu üyelerine sundu.

Yirmiden fazla CIGRE Türkiye ulusal komite üyesinin de katıldığı oturuma Türkiye'den 7 makale kabul edildi. Kabul edilen makalelerin poster sunumları da oturum kapsamında gerçekleşti.

Türkiye'nin dönem başkanlığını sürdürdüğü Uluslararası Büyük Güç Sistemleri Konseyi'nin Güneydoğu Avrupa Bölgesi (SEERC) temsilcileri Paris Büyükelçiliği'nde bir araya geldi. Türkiye adına konsey başkanlığını yürüten EÜAŞ Genel Müdürü ve CIGRE Türkiye Ulusal Komitesi Başkanı Dr. İzzet Alagöz'ün ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıya içlerinde Avusturya, Bosna Hersek, Hırvatistan, Gürcistan, Yunanistan, İtalya, İsrail, Kosova, Karadağ, Romanya, Sırbistan, Slovenya, Çek Cumhuriyeti ve Kuzey Makedonya'nın da bulunduğu 17 ülke temsilcisi katıldı.

2023'te Türkiye'de yapılacak büyük SEERC Konferansı'nın detaylarının konuşulduğu toplantı sonrası Türkiye Paris Büyükelçisi Ali Onaner ve OECD nezdinde Türkiye Daimî Temsilcisi Büyükelçi Kerem Alkin de katılımcılarla bir araya geldi.

11-13 Ekim 2023'te İstanbul'da düzenlenecek 4. SEERC Konferansı ile tamamlanacak olan Türkiye'nin dönem başkanlığı sonrası, Eski Bosna Hersek Başbakanı Edhem Bıcakcıc'in Ulusal Komite Başkanı olduğu Bosna Hersek başkanlığı devralacak.