Güçlü araç filosu ile daha güçlü hizmet

Güçlü araç filosuyla dikkat çeken Mamak Belediyesi, 46 iş makinesi ve 194 taşıt olmak üzere toplamda 240 araç ile Mamak'ın her köşesine hizmet götürüyor. Mamak Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı Alt Yapı Şube'de iş makineleri ve araçları inceleyen Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Bir belediyenin araç filosu ne kadar güçlüyse o belediye o kadar kaliteli ve hızlı hizmeti sunar. Araçlarımızın her birini inceleyerek kullanım alanlarını belirledik. Gerek alt yapı gerekse binek araçlarımızla Mamaklı hemşehrilerimizin hizmetindeyiz. Bu araçlar Mamak'lı vatandaşlarımızın kendi malıdır. Bu kazanç Mamak'ın” dedi.

Hizmet kervanını büyüteceğiz

Güçlü ekip ve ekipman ile Mamak'ta projeleri birer birer hayata geçireceklerini kaydeden Köse, “Biz Mamak'ta güzel hizmetler yapmaya geldik. Halkımıza en iyi hizmet vermek için çalışmalarımıza başladık. Vatandaşlarımıza en iyi ve en hızlı hizmeti vermek için güçlü bir araç filosuna sahibiz. Alt yapı ve üst yapısı tamamlanmış, ekonomik güce sahip, daha güzel bir Mamak tasarlıyoruz. Hizmet kervanımızı büyüteceğiz İnşallah” ifadesini kullandı.