Güçlü kadınlarla dirençli kentler için imzalar atıldı

Çankaya Belediyesi, AB'den hibe almaya hak kazandığı Kadınları Güçlendirerek Dirençli Kentler Oluşturma Projesi kapsamında eşleştiği Frankfurt Belediyesi ile işbirliği mutabakatı imzaladı.

Mutabakat, sosyal projeler, kadın çalışmaları, çevre, iklim, enerji konularında karşılıklı bilgi ve deneyim paylaşımı ile ortak projeleri hayata geçirmeyi içeriyor.

Çankaya Belediyesi, "Kadınları Güçlendirerek Dirençli Kentler Oluşturma Projesi"nde eşleştiği Frankfurt am Main Belediyesi ile işbirliği protokolünü imzaladı. Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'in katılımıyla gerçekleşen buluşmada mutabakat metnini, Çankaya Belediyesi Başkan Yardımcısı Gülsün Bor Güner ile Frankfurt Belediyesi Başkan Yardımcısı Rosemarie Heilig imzaladı. İmzaların atılmasının ardından Heilig, “Türkiye'de, özellikle Çankaya'da kadınları eşitlik mücadelesinde desteklemek, çevre eğitimi, aktif iklim koruması ve kaynakların korunması konusundaki tecrübelerimizi paylaşmak istiyoruz. Çankaya'yı ziyaretimizde kadınlar için harika projeler yapıldığını gördük. Kadınların kısa sürede yaptıklarını görmek bizi hayrete düşürdü. Yerel projelerde çalışan, bilgilerini kadınlara aktaran herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Frankfurt Belediyesi ile atılacak adımların, iklim değişikliğiyle mücadeleye yeni bir bakış açısı getireceğini belirterek, kadınların güçlendirilmesiyle dirençli kentler oluşturmak konusunda paylaşımda bulunmanın da önemli olduğunu kaydetti. Taşdelen işbirliğinin, Çankaya'da uygulayacakları projelere katkı sunacağını vurgulayarak Frankfurt Belediyesine teşekkür etti. Başkan Alper Taşdelen ve beraberindeki heyet, Palmengarten yakınındaki atık bertaraf ve geri dönüşüm merkezinde de incelemelerde bulundu.

İmza töreninden sonra Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Frankfurt Belediye Başkanı Peter Feldmann ile de bir araya gelerek görüş alış verişinde bulundu. Taşdelen ayrıca onur konuğu olarak Frankfurt Belediye Meclisi toplantısına katıldı.

İklim ve kadın konularında eşleşerek 10 ay süresince proje yürüten Çankaya Belediyesi ve Frankfurt Belediyesi, iklim değişikliğiyle mücadele ve kadınların desteklenmesi alanında cinsiyete duyarlı bir iklim eylemi için yol haritası belirledi. Her iki belediye, farkındalık oluşturmak ve toplumsal cinsiyet eşitliğini iklim politikaları ile projelere dahil etme kapasitesini geliştirmek için yoğun bir değişim programını hayata geçirmeyi kararlaştırdı. Mutabakatta, Frankfurt am Main Belediyesinin, sosyal projeler alanındaki deneyimleri başta olmak üzere, kadın çalışmaları ile çevre ve kadın odaklı iklim çalışmaları konusundaki uygulamalarını, Çankaya Belediyesine aktarmaya hazır olduğuna yer verildi. İki belediye arasındaki paylaşım, Çankaya ve Frankfurt'ta yapılacak eğitim ziyaretleriyle gerçekleşecek.