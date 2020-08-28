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Gül ve Düşün adlı çocuk kitabına ilişkin MEB açıklaması

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından, ’Gül ve Düşün’ adlı çocuk kitabına ilişkin, kitabın hikaye kitabı kategorisinde olduğunu, bakanlığın yayın ve kontrol alanında olmadığını belirten açıklamada bulunuldu.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından, 'Gül ve Düşün' adlı çocuk kitabına ilişkin, kitabın hikaye kitabı kategorisinde olduğunu, bakanlığın yayın ve kontrol alanında olmadığını belirten açıklamada bulunuldu.


Son günlerde sosyal medyada Yazar Musa Dinç tarafından yazılan çocuk hikaye kitabı


Gül ve Düşün' de, 'Nasır Amca' masalında Tilki'nin, ayıya tecavüz etmesinin betimlemesi ve tecavüze uğrayan ayıyı suçlu, mahçup ve hatta fahişe olarak göstererek, tecavüzcü tilkiyi ise gerdekten çıkan damat gibi tasvir edilmesine yönelik ifadeler tepkilere yol açmıştı. Konuya ilişkin MEB' den yapılan açıklamada, "Bugün medyaya yansıyan söz konusu “hikaye kitabı” üzerinden Sayın Bakanımıza ve Bakanlığımıza yönelik ortaya atılan iddialar üzerine bir bilgilendirme yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Millî Eğitim Bakanlığı yalnızca bünyesindeki ders kitaplarının onayını vermektedir. Medyaya yansıyan söz konusu içerik, “hikaye kitabı” kategorisindedir, Bakanlığımız yayın ve kontrol alanında değildir" açıklamasında bulunuldu.

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