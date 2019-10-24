Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum Polikliniği açıldı

KETEM, Gebe Okulu, Aile Planlaması Polikliniği ve 10 muayene odasının bulunduğu Kadın Doğum Polikliniği haftanın 5 günü hizmet verecek.

Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum Polikliniği törenle hizmete açıldı.

Açılışta konuşan Ankara İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Gülüm, Kadın Doğum Polikliniğinde bulunan KETEM, Gebe Okulu, Aile Planlaması Polikliniği ve 10 muayene odası ile haftanın 5 günü poliklinik hizmeti verileceğini söyledi.

Poliklinik açılışı, İl Sağlık Müdürümüz Prof. Dr. Mehmet Gülüm, Etlik Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Dr. Erkan Çiçek ve Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Ali Gülçelik tarafından kurdele kesilmesiyle gerçekleşti. Açılışa sağlık personeli de katıldı.

Kadın Doğum Polikliniği açılışı öncesi İl Sağlık Müdürümüz Prof. Dr. Mehmet Gülüm tarafından Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Ali Gülçelik'e 'Bebek Dostu Hastane Unvanı' sunuldu.