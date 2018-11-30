Gülmemmedov: "Rusya-Ukrayna krizinin görünmeyen tarafı doğalgaz”

Ukrayna Karapapak Türkleri Milli Konseyi Genel Başkanı Gülmemmedov, Rusya-Ukrayna krizine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Rusya'nın, Ukrayna'ya karşı yeniden bir savaş açmak istediğine dikkat çeken Gülmemmedov, “Rusya, Ukrayna'nın topraklarını işgal etmek istiyor. Rusya'da emperyalist bir politika var, Ukrayna'ya yeni Rusya diyorlar. Moskova'nın gizli politikası, Sovyet devletinin eski arazilerini yeniden kendine katmaktır. Ukrayna, 2014 yılından sonra Avrupa görünümlü politika seçti ve bu Moskova'nın hoşuna gitmiyor. Rusya'nın siyasetini yönlendiren gizli politikacılar var ve bunlar Ukrayna'yı tehdit olarak görüyorlar. Bir diğer korkulan konu ise; Ukrayna'da demokrasi oluşturulabilir ve o demokratik düzen Moskova'daki diktatör rejimin sonunu getirebilir. Azak denizindeki krizden sonra Ukrayna Parlamentosu, sıkıyönetim ilan etti. Bu sıkıyönetim doğru bir karardır. Çünkü Ukrayna'nın Rusya ile sınırlarında kontrol artırılmalıdır, askeri kuvvetler sınırlara getirilmelidir. İstendiği zaman Rusya, Ukrayna'ya karşı askeri operasyon yapabilir. Biz bunu 2008 yılında Gürcistan'da da gördük. Rusya ile sınır bölgelerinde ve Ukrayna-Moldova sınır bölgelerinde sıkıyönetim ilan edildi. Moldova ile Ukrayna arasında Moldova'dan ayrılmış bir tanınmamış devlet kuruluşu vardır. Orada Rusya'nın büyük bir ordusu vardır. İstendiği zaman Rusya, Ukrayna'ya karşı oradan askeri bir operasyon yapabilir. Herkes bekliyor ki Rusya, Ukrayna'ya karşı operasyon yapabilir, Rusya tankları Kiev'e gelebilir. Rusya için bağımsızlık ve uluslararası hukuk gibi şeyler geçerli değildir. Bu krizin birinci en büyük zararı ise Ukrayna'da yaşayan Kırım Türklerine olacaktır” açıklamasında bulundu.

Rusya-Ukrayna krizinin görünmeyen tarafının doğalgaz olduğuna dikkat çeken Gülmemmedov, “Putin'e, Ukrayna ve Suriye'de savaş ne için lazım. Rusya, doğalgazı Avrupa'ya ihraç etmek için Baltık Denizinin altından Almanya'ya doğalgaz boru hattı çekiyor. Suriye'deki kriz ne için lazımdı. Katar'da ve Ortadoğu'da olan doğalgazın Avrupa'ya gitmesini engellemek. Ukrayna tarafından da Avrupa'ya yol kapalı. Bu durumda Avrupa'nın doğalgaz ihtiyacını Rusya karşılayabilir” ifadelerini kullandı.