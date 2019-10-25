Gülveren ve Acıkuyu derelerinde ıslah çalışmasında son aşamaya gelindi

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent'in farklı noktalarında su taşkınlarına neden olan derelerde ıslah çalışması yürütüyor. ASKİ Genel Müdürlüğü Kanal İnşaat Daire Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalarda Polatlı ilçesindeki Gülveren ve Acıkuyu derelerinin ıslahında son aşamaya gelindi.

Küresel iklim değişikliklerine bağlı olarak ani ve şiddetli yağışların meydana geldiğine dikkat çeken ASKİ yetkilileri, bu yağışların sellere, özellikle de şehirlerin içinden geçen derelerde su taşkınlarına neden olduğunu ifade etti. Başkent genelinde olası su taşkını alanlarının tespit edilerek iyileştirme çalışmalarının hızlandırıldığını belirten ASKİ yetkilileri, Polatlı'da Gülveren ve İstiklal mahallelerinden geçen Gülveren ve Acıkuyu derelerinde ıslah çalışması başlatıldığını söyledi.

İki dere boyunca taş duvar örülüyor

Gülveren Deresi'nde 2 bin 870 metre, Acıkuyu Deresi'nde ise 2 bin 515 metre uzunluğunda taş duvar imalatı gerçekleştiren ASKİ ekipleri, 15 adet de menfez yaptı. Dere boyunca güvenlik amaçlı korkuluk imalatının da sürdürüldüğünü ve ay sonuna kadar tamamlanmasının planlandığını vurgulayan ASKİ yetkilileri, ıslah çalışmaları hakkında şu bilgileri verdi:

“Gülveren ve Acıkuyu Deresi boyunca taş duvar imalatları başta olmak üzere iki derenin bulunduğu güzergahın yol geçişlerinde de 15 adet iki gözlü, 3 metre genişliğinde ve 3 metre yüksekliğinde kutu kesit betonarme kapalı menfez yapıldı. Bu imalatların dışında park ve yeşil alanlarda açık taş duvar imalatları da tamamlandı.”